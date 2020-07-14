شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة نايا ريفيرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون في الولايات المتحدة، إن الجثة التي جرى انتشالها من بحيرة في كاليفورنيا هي للممثلة نايا ريفيرا إحدى بطلات مسلسل «جلي» الشهير.
وأوضح قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا في مؤتمر صحفي على ضفة بحيرة بيرو قرب لوس انجليس: «نحن متأكدون الآن من أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة ريفيرا».
وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ريفيرا (33 عاماً)، التي اختفت منذ يوم الأربعاء، غرقت بعد أن استأجرت زورقاً على بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس مع ابنها جوزي (4 سنوات)، الذي عثر عليه سالماً.
وأشار قائد الشرطة إلى أن السلطات لا تشتبه في قوع جريمة أو انتحار وأن أسرة ريفيرا بلغها النبأ، مضيفاً أن الجثة نقلت لمكتب الطب الشرعي لإجراء تشريح والتعرف إلى الهوية رسمياً عبر سجلات الأسنان.
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