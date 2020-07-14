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ليل يتخلى عن أوسيمهين لنابولي مقابل 81 مليون يورو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل النيجيري فيكتور أوسيمهين مهاجم ليل الفرنسي في مفاوضات حصرية مع نادي نابولي الإيطالي للانتقال الى صفوفه مقابل 81 مليون يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الثلاثاء.
فبعد التخلي عن العاجي نيكولا بيبيه إلى أرسنال الإنجليزي الموسم الماضي بثمانين مليون يورو، يستعد الفريق الشمالي لبيع عقد صاحب 13 هدفاً هذا الموسم في الدوري الفرنسي الذي توقف عند المرحلة الثامنة والعشرين بسبب .
ونقلت الصحيفة عن المحيط العائلي للاعب البالغ 21 عاماً أنه سافر مع رئيس النادي جيرار لوبيز الى جزيرة سردينيا للقاء المدير الرياضي في نابولي كريستيانو جونتولي لبدء مفاوضات صلبة تابعها على الهاتف رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس.
وأضافت أن اللاعب طلب الجمعة من ناديه عدم مواصلة المفاوضات مع أندية أخرى، ثم أعرب عن نيته الانتقال إلى نابولي بدلاً من اختيار مواطنه إنتر أو بطل إنجلترا.
ويحتل نابولي المركز السادس في بفارق نقطتين عن روماً الخامس، ويأمل في تحقيق مفاجأة بإخراج الإسباني من ثمن نهائي ، بعدما تعادل معه على أرضه 1-1 ذهاباً.

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