مهاجم أتالانتا يؤكد سلامته بعد سقوطه في منزله



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكولومبي لويس مورييل مهاجم أتالانتا الإيطالي أنه بصحة جيدة، بعد خروجه من مستشفى في برجامو الذي أدخل إليه الثلاثاء جراء إصابة في رأسه إثر سقوطه في منزله.

وعولج ابن الـ29 عاماً الذي الذي سجل 17 هدفاً في الدوري هذا الموسم، بغرز في الرأس قبل أن يسمح له بالخروج من المستشفى بعد نيله الضوء الأخضر استناداً إلى فحص الأشعة المقطعية الذي خضع له.

وكتب اللاعب عبر حسابه على تطبيق انستجرام: «أنا بخير، أنا في المنزل لحسن الحظ، لم يحصل أي أمر خطر. هذا المساء سأكون في الملعب لتشجيع أتالانتا» الذي يستضيف بريشيا ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري المحلي لكرة القدم.

وأكد اللاعب أنه سيعود الأربعاء إلى تمارين الفريق، شاكراً كل الذين أبدوا تعاطفهم معه بعد الحادث.

ولا تزال تفاصيل الحادث غير مؤكدة، لكن وكالة «أ جي تي» الإخبارية أفادت بأن اللاعب سقط في الحمام، بينما أشارت شبكة «سكاي إيطاليا» إلى أنه سقط في مسبح منزله.

وسيغيب مورييل عن مباراة أتالانتا في الدوري الإيطالي ضد جاره اللومباردي بريشيا مساء الثلاثاء حيث ستكون الفرصة سانحة أمام فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني للصعود إلى المركز الثاني مؤقتاً على حساب إنتر ميلان ولاتسيو، لكن من المفترض أن يعود للفريق في الزيارة إلى ملعب فيرونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد أتالانتا أن اللاعب تعرض لحادث في منزله، مشيراً في بيان إلى أنه سيعود للتمارين بالشكل المعتاد «اعتباراً من الأربعاء».

ووصل أتالانتا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة له في المسابقة، ووضعته القرعة في مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي الذي يلتقيه الشهر المقبل في مباراة واحدة تقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، على غرار جميع المباريات الأخرى في الدورين ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية.