خورفكان يضم لاعبين جدد ويدشن اعداده غداً بقيادة كانيدو

يدشن فريق خورفكان اعداده للموسم الجديد مساء غد الأربعاء حيث يخوض أول حصة تدريبية على ملعبه باشراف مدربه الإسباني كانيدو.

وكان خورفكان قرر تجديد عقود الثلاثي الاجنبي لوبيز ودودو وبرونو ،فيما سيكون الكولمبي اورلاندو المحترف الرابع في صفوفه على الارجح،كما تعاقد مع وليد سراج في فئة مواليد الدولة وخالد جلال وعمر جمعة ربيع وعبيد ثاني ودرويش محمد على صعيد المواطنين،وينتظر ان يتعاقد مع لاعب الوسط عامر مبارك غانم خلال الساعات المقبلة وجدد النادي إعارة الثنائي المطروشي والعتيبة فيما تعاقد مع فوزي فائز بعد انتهاء إعارته من الشارقة و غادر بالمقابل حوالي عشرة لاعبين قلعة النسور.

من جهته،قال عبيد ثاني حارس مرمى حتا المنتقل لصفوف خورفكان انه يتطلع إلى تقديم الاضافة إلى ناديه الجديد وأوضح: الانتقال إلى خورفكان سيكون تجربة جديدة بالنسبة لي بعد سنوات مع نادي حتا ويمثل كذلك تحدياً جديداً لي امل ان انجح فيه،سأعمل بقوة وسأجتهد من اجل تقديم الاضافة إلى فريقي الجديد .

ومضى:الأجواء جيدة وقد حظيت بتقدير كبير من مسؤولي النادي مما يدفعني إلى المزيد من العمل.

واعتبر ثاني ان خورفكان فريق جيد ويملك مجموعة مميزة من العناصر،مشيراً إلى نتائجه الجيدة في القسم الثاني من دوري الخليج العربي مؤخراً .