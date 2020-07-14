عصابة تستولي على 232 ألفاً من محامٍ

استولت عصابة إفريقية على 232 ألف درهم من محام خليجي بالتزوير في مستندات حكومية وأخرى غير رسمية باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة، فأحالتها النيابة العامة في دبي لمحكمة الجنايات التي نظرت أولى جلسات القضية.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي حيث تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المعنية بتعرضه للاحتيال من قبل عصابة اخترقت بريده الإلكتروني واستولت بعد تزوير أوراق ومستندات رسمية تخص بعض القضايا الخاصة بمكتبه على ما يزيد على 232 ألف درهم.

وحسب إفادة المجني عليه فإنه سافر إلى إحدى الدول ووكل زميله في المكتب بمتابعة القضايا والتواصل معه من خلال البريد الإلكتروني، لكنه اكتشف بعد عدة أشهر أن بريده مخترق فأوقف التواصل مع زميله من خلاله على أن يكون التواصل عبر برنامج آخر، فتواصلت العصابة مع زميل المجني عليه، وتمكنت من تزوير مستندات لقضايا منسوبة إلى جهات حكومية.