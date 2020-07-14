شرطة دبي توصل مفقودات لسياح في أوطانهم

سلمت القيادة العامة لشرطة دبي، مفقودات إلى سُيّاح في المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كان أصحابها قد فقدوها في سيارات أجرة، وسلمها السائقون إلى مركز شرطة القصيص، حيث أعرب السياح عن شكرهم الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي.

وحول التفاصيل، أوضح العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، أن سائحاً بريطانياً فقد محفظته التي تحتوي على جواز سفر أحد أقاربه، و13 بطاقة مختلفة، في إحدى سيارات الأجرة أثناء توجهه إلى مطار دبي الدولي للمغادرة إلى بلده.

وأشار إلى أن سائق سيارة الأجرة عثر على المحفظة وسلمها إلى مركز شرطة القصيص، فيما باشر المركز فوراً التحقق من تواجد صاحب المحفظة في الدولة ليتبين مغادرته إلى موطنه، مضيفاً أن شرطة دبي تواصلت مع السائح هاتفياً وأرسلت له المحفظة عبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية.

وحول القصة الثانية، قال العميد العديدي إن شرطة دبي حرصت أيضاً على توصيل حقيبة ظهر إلى مواطن كويتي كان في زيارة إلى دبي، لكنه أضاعها قبل مغادرته الدولة، فعثر عليها أحد الأشخاص وسلمها إلى مركز شرطة القصيص، مبيناً أن الحقيبة احتوت على جهاز لوحي وهاتف نقال ذكي.

وفي القصة الثالثة، أشار العميد العديدي إلى أن شرطة دبي أوصلت هاتفاً نقالاً إلى مواطن سعودي بعد أن نسيه في سيارة أجرة أثناء عودته إلى موطنه، مبيناً أن سائق سيارة الأجرة سلم الهاتف إلى مركز شرطة القصيص بعد أن عثر عليه في سيارته.