الشيخة جواهر تشيد بالإنجازات الرياضية لمؤسسة الشارقة للمرأة

وجهت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة،سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة،فرق العمل في المؤسسة باستمرار التفاعل الإيجابي مع إرشادات الحكومة الرشيدة بشأن التعامل مع جائحة كورونا، للحفاظ على الجميع، مؤكدة أن صحة اللاعبات وكل منتسبات المؤسسة أولوية دائمة،كما وجهت سموها باستمرار متابعة المشاريع الرياضية والاجتماعية والتنموية لخدمة الأسرة والمرأة والطفل الناشئ والمرضى واللاجئين في رسالة تحمل كل معاني المودة والتسامح والحرص على سلامة الجميع، مشيدة بإنجازات اللاعبات في بطولات وفعاليات الرياضة عن بعد.

وأكدت سموها أن كلمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، لأبنائه موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة قبل العودة للعمل من المقار شكلت دافعاً للجميع لبذل الجهد ومواصلة العطاء للوطن، والتي قال فيها سموه: "نقدر لكم جهودهم خلال الفترة الماضية في العمل عن بعد، ونبارك لكم عودتكم الميمونة لمقار عملكم، ونسأل الله لكم السلامة، ونوصيكم باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحتكم كونها أولوية بالنسبة لنا، متمنياً لكم التوفيق والسداد".

كما أكدت سموها ثقتها في فرق العمل بالمؤسسة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة وفروعه في تطبيق التدابير الاحترازية،مشيدة بإنجازات اللاعبات في بطولات وفعاليات الرياضة عن بعد، وبالمبادرات والأنشطة المطبقة في العمل عن بعد،علاوة على الإجراءات المطبقة حالياً في مقار المؤسسة والنادي بعد العودة للعمل.

وأشادت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالنتائج المتميزة التي تحققت،مشيرة إلى أن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا أفرزت العديد من الأفكار التي مكنت لاعبات المؤسسة من المشاركة في كم هائل من الفعاليات ومواصلة إحراز الإنجازات.

ونجحت مؤسسة الشارقة للمرأة في متابعة النشاط بالرغم من أزمة فيروس "كورونا"، من خلال عدة مبادرات شملت الجوانب الإدارية والفنية والتثقيفية، وتضمنت 70 اجتماعاً لإدارات المؤسسة الداخلية، و23 اجتماعاً خارجياً، وتزامن مع ذلك 8 أنشطة وفعالية، و89 دورة تدريبية، و24 مبادرة ومشروع، و16 ورشة عمل، و5 بطولات، و4 معسكرات داخلية.

وحققت لاعبات النادي نتائج باهرة وحصدن ميداليات ملونة في ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة والقوس والسهم والمبارزة والكاراتيه برصيد 28 ميدالية منها 10 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات، تحققت في 40 بطولة مختلفة.

وتضمنت الفعاليات 40 دورة تدريبية وورشة عمل، وخاضت اللاعبات مباريات ودية ومعسكرات تدريبية في مختلف الألعاب، وعقدت 61 دورة تدريبية للإداريات والمدربات إلى جانب عقد 26 اجتماعاً داخلياً و7 اجتماعات خارجية، كما شاركت اللاعبات في بطولات محلية ودولية للمبارزة واللياقة البدنية، والكاراتيه والسلة.

وحققت لاعبات النادي ثلاث ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزية» في بطولات اللاعب المميز لكرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، كما حصدن 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات وميدالية برونزية في بطولة المبارزة الافتراضية، وميدالية فضية في ملتقى الصداقة العربي في القوس والسهم لفئة الناشئات، كما حصدت لاعبات الكاراتيه في بطولة الشارقة الأولى ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وواحدة برونزية، فيما حققن في بطولة فلسطين المنزلية الأولى ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية و3 ميداليات برونزية، وميدالية فضية في بطولة اللياقة البدنية التي نظمها اتحاد السباحة.