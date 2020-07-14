«صفر» لـ 60 طالباً وطالبة خالفوا ضوابط الامتحانات

رصدت وزارة التربية والتعليم، درجة (صفر)، لـ 60 طالباً وطالبة بالصف الثاني عشر بمسارية العام والمتقدم، في امتحان نهاية العام الدراسي 2019-2020، لثلاث مواد تضم «الرياضيات والكيمياء والأحياء»؛ إذ خالفوا اللوائح، ولم يلتزموا بضوابط الاختبارات النهائية، وقاموا بتصوير شاشات الامتحان وتسريب الإجابات، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تمكنت الوزارة من التعرف إلى بياناتهم، ومدارسهم وأماكن تواجدهم.

وضمت القوائم المرفقة مع تعميم الوزارة، التي حصلت الخليج على نسخة منها، 60 متعلماً (26 طالبة و34 طالباً) موزعين على مختلف إمارات الدولة، بواقع 19 في الشارقة، و10 في العين، و7 في كل من أبوظبي وعجمان، و6 في الفجيرة، و5 في رأس الخيمة، و2 في منطقة الظفرة، ولم يتم رصد أية حالات في أم القيوين.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم منح هولاء الطلبة فرصة الالتحاق ببرنامج الفصول الذكية، وفي حال تكرار المخالفة سيتم إلغاء جميع الدرجات، مشددة على إدارات المدارس التي يتبع لها الطلبة بكل إمارة بالتواصل مع أولياء أمورهم، وإبلاغم بالإجراء المقرر بحق أبنائهم.

واعتمدت الوزارة مؤخراً الصفوف الصيفية؛ بهدف رفع أداء الطلبة غير المجتازين في أي مادة دراسية أو أكثر في الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتلك الصفوف، لتحسين معدل نهاية العام الدراسي بنسبة 10%، إضافة إلى تنمية مهارات القراءة لطلبة صفوف الحلقة الأولى.

ومن المقرر بدء الحصص التفاعلية بالفصول الذكية اعتباراً من 19 يوليو/تموز الجاري وحتى 13 أغسطس/آب المقبل؛ إذ يتاح للطلبة عمليات التعلم يومياً بما يتناسب مع أوقاتهم.

وأتاحت الوزارة الدخول على منصة التعلم في الفصول الصيفية للطلبة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، موضحة أنه في نهاية الفترة المخصصة للتعلم يقوم الطلبة بالدخول على نظام الاختبارات المركزي «سويفت أسس»، وتنفيذ التقييمات الختامية لتحقيق هدف الاجتياز.

وأوضحت أن الطلبة الراغبين في تحسين معدل درجاتهم يحتاجون إلى حل التدريبات والتكليفات المتوفرة لديهم على المنصة؛ للتأكد من أنهم أنجزوا متطلبات التعلم، مشددة على ضرورة تنفيذ التقييمات الختامية، كونها خطوة ظرورية لتحقيق هدف رفع المعدل.