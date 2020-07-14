شرطة أبوظبي تحرر مخالفات لغير الملتزمين بارتداء الكمامات

حررت شرطة أبوظبي مخالفات بقيمة 3 آلاف درهم لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق وفي وسائل النقل العام، وذلك بتوقيفهم والتحقق من بطاقة الهوية وتحرير مخالفات فورية بحقهم.

وأكدت شرطة أبوظبي أنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين للإجراءات الاحترازية والالتزام بتقييد سير الجمهور والمركبات، خصوصاً أنها حررت مخالفات تحذيرية للمخالفين في بداية الأمر.

ويلزم قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2020، الأفراد بضرورة ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية أو اللثام في ارتياد الأماكن العامة المغلقة، ومراكز التسوق، ووسائل النقل العام، والتجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، ووسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر، قائد المركبة وراكب أو أكثر، وتبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن 3000 درهم، فيما ترفع إلى 5000 درهم في حالتي عدم ارتداء الكمامة في أماكن العمل، وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية، كما يتم فرض غرامة 5000 درهم على المسؤول عن الشركة أو المنشأة و500 درهم للمستخدم أو العامل، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتبلغ عقوبة المخالفين لهذه التعليمات غرامة من 3000 إلى 5000 درهم.