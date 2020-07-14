بنغازي - سبوتنيك. وقال الحليق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء:
© Sputnik . Vladimir Baranov
وأضاف "بخصوص دعوة مجلس النواب لحكومة جمهورية مصر العربية بهذه الدعوة نحن داعمين لا شك ونؤيد ولكن إذا تطلب الأمر نطلب أن يكون تدخلا عربيا وليس تدخلا مصريا فقط، لأن قضية ليبيا قضية الوطن العربي وليست قضية مثال ليبيا ومصر وإنما قضية عربية وعاصمة عربية تحتل أمام الملء لذلك نطلب تدخل العرب بصفة عامة والجامعة العربية والدفاع المشترك العربي".
ولفت الحليق إلى أن هناك وفدا رفيع المستوى سيلتقي السيسي الخميس المقبل، وقال "غداً هناك وفد رفيع المستوى برئاستي من المشايخ والأعيان على مستوى ليبيا من الشرق والغرب والجنوب الشرقي والغربي، هذا الوفد سيتجه إلى مقابلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للنقاش معه لتأكيد مطالب البرلمان الليبي".
وأوضح: "هذا الوفد يتكون من 50 شيخا على مستوى ليبيا وسيغادرون غداً الأربعاء من مطار بنينا الدولي في بنغازي الساعة 12، متجهين مباشرة إلى القاهرة واللقاء سيكون يوم الخميس والرجوع يوم الجمعة".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا" يحدد موقفه من طلب "النواب" تدخل مصر عسكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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