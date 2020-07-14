في طريقها للإغلاق… إسرائيل تسجل رقما قياسيا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أفاد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، اليوم الثلاثاء، أن من بين هذه الإصابات 177 حالة خطيرة، منهم 55 مرتبطين بأجهزة تنفس، ومجمل الإصابات النشطة في إسرائيل بلغ 21,393 إصابة، والوفيات بلغ 368 حالة.

ومنذ بداية الشهر الجاري، تم تسجيل 15,525 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والمدن الأكثر انتشارا بالوباء في إسرائيل هي: القدس، اللد، الرملة، كريات ملاخي، بيت شيمش وبيتار عاليت.

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وأكد الموقع أنه بناء على ضوء المعطيات الجديدة، سيجري رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعا عن طريق الفيديو مع مسؤولين في وزارة الصحة لمناقشة فرض قيود جديدة على المواطنين.

وحذر وزير الصحة، يولي أدلشتاين، من أن الحكومة قد تعيد فرض حظر كامل على البلاد، إذا ارتفع عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى 2000، وسيتطلب الأمر تصويتا وزاريا ثم موافقة الكنيست.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 12.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 570 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.