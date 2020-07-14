برلماني مصري: مصر ترفض الحل العسكري في ليبيا

وأشار الكدواني، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أن مصر تعتبر الشعب الليبي امتدادا للشعب المصري وأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن مصر يهمها الحفاظ علي مقدرات الشعب الليبي ومساندة إرادته لتحقيق الاستقرار.

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وأوضح النائب، حول إمكانية تدخل مصر عسكريا في ليبيا، أن "مصر حددت خطا أحمر إذا تجاوزته الميليشيات المسلحة فسيكون لمصر موقف رادع دون تردد ".

ولفت، في الوقت نفسه، إلي أن مصر ترفض اللجوء للحل العسكري، ولن تلجأ إليه إلا للضرورة القصوى وهي قادرة علي ردع أي قوة.

وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي علي أن الجيش المصري سيكون خلف القبائل الليبية وخلف الجيش الليبي للمساندة، مؤكدا أن مصر تستطيع الوصول إلي أبعد من طرابلس إلا أنها ملتزمة بالخط الأحمر سرت والجفرة.

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ودعا مجلس النواب الليبي، في بيان، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.

وجاء في البيان أن "مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يحفظ ألأمن القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس السيسي قد قال إن تدخل بلاده في ليبيا باتت "تتوفر له الشرعية الدولية" في المقابل سارعت حكومة الوفاق إلى رفض تلويح السيسي بأي تدخل عسكري في ليبيا.