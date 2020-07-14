مصر.. قرار تخريد السيارات لا ينطبق على "الملاكي"

وقالت الوزيرة بحسب صحيفة "اليوم السابع"، إنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم حصر للسيارات المتقادمة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة.

وتتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

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وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج له مميزات متعددة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية موسعة للترويج لهذا البرنامج ومميزاته.

ونوهت الوزيرة إلى أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز.

وأدى التفكير في إحلال السيارات، لوضع خطة متكاملة لاستبدال السيارات بأخرى تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.