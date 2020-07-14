وثيقة... سوريا تطرح الأسواق الحرة في المطارات والموانئ للاستثمار

وصرحت الوزارة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن المزايدة ستتم بالظرف المختوم لاستثمار الأسواق السورية الحرة على كل من الحدود اللبنانية (مركز جديدة يابوس الحدودي)، والحدود الأردنية (مركز نصيب الحدودي)، ومرفئي اللاذقية وطرطوس بالإضافة إلى مطارات دمشق الدولي واللاذقية الدولي وحلب الدولي.
وحددت وزارة الاقتصاد قيمة التأمينات الأولية بـ (500) ألف دولار أمريكي صادرة عن أحد المصارف العالمية المعتمدة في سوريا، على ألا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر.
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وزارة الاقتصاد السورية تطرح الأسواق الحرة في المطارات والموانئ للاستثمار
ووفق الإعلان، تبلغ المدة الابتدائية لاستثمار الأسواق الحرة السورية 5 سنوات قابلة للتجديد ببدل خاص، على أن تقدم عروض المستثمرين ذوي المصلحة قبل يوم 20 من الشهر الجاري، ليتم فضها بجلسة علنية في اليوم التالي بحضور العارضين أو وكلائهم القانونيين.
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