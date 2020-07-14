تركيا تواصل دعم المزارعين السوريين في رأس العين وتل أبيض

شانلي أورفة/ الخليج 365
تواصل السلطات التركية تقديم الدعم لأنشطة الفلاحيين ومربيي المواشي في منطقتي رأس العين وتل أبيض السوريتين المحررتين من الإرهاب في إطار عملية نبع السلام.
وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أوروفة التركية، الثلاثاء، أن "مركز تنسيق ودعم سوريا" الذي تم إنشاؤه في مبنى الولاية يواصل جهوده المختلفة في رأس العين وتل أبيض المحررتين من الإرهاب.
وأضاف البيان أن المركز يقدم الدعم الفني للمزارعين والفلاحين في المنطقة، ويواصل جهود تلقيح الحيوانات والمواشي ضد الأمراض.
وأوضح البيان أن فرق الأطباء البيطريين من الولاية، قاموا بتلقيح 32 ألفا و574 من المواشي لغاية اليوم في تل أبيض، وتلقيح نحو 41 ألفا من الماشية في رأس العين ضد الأمراض المعدية.
وأشار البيان إلى أن الفرق تهدف لتلقيح 110 آلاف من الأغنام والماعز، إلى جانب ألفا و800 من الأبقار في رأس العين.
وأوضح البيان أن الجهود متواصلة لتسجيل أسماء المزارعين والفلاحين في المنطقة في إطار نظام تسجيل المنتجين، ليتم تصدير وبيع منتجاتهم إلى تركيا.
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