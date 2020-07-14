خلال أسبوع.. ثاني حكم نهائي بالمؤبد على مرشد "إخوان" مصر

إسطنبول / الخليج 365

أيدت أعلى محكمة طعون في مصر، الثلاثاء، حكما نهائيا بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وفق إعلام محلي.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، إن محكمة النقض قضت برفض طعن بديع وآخرين من قيادات "الإخوان"، في قضية "أحداث عنف العدوة" بمحافظة المنيا (وسط).

وأوضحت أن المحكمة قضت في حكم نهائي، بتأييد حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) على بديع، وتأييد أحكام بالمؤبد والسجن مددا متفاوتة على 248 آخرين في القضية ذاتها.

ويعد هذا ثاني حكم نهائي بالمؤبد على بديع خلال أسبوع، إذ أيدت محكمة النقض، الخميس، حكما نهائيا عليه بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مكتب الإرشاد".

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وإجمالا، يعد حكم اليوم، هو السابع من نوعه بحق بديع، إذ يواجه أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في 5 قضايا معروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب"، و"أحداث الإسماعيلية"، و"غرفة عمليات رابعة"، و"أحداث مكتب الإرشاد"، إضافة إلى "أحداث عنف العدوة".

كما يواجه أيضا أحكاما بالسجن 10 سنوات في قضية "أحداث بني سويف"، و3 سنوات في قضية "إهانة القضاء"، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات.

وبديع (74 عاما)، المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، قبض عليه في أغسطس/ آب 2013 بالقاهرة، على خلفية تهم ينفيها جملة وتفصيلا، بارتكاب والدعوة إلى "أعمال عنف".

ويحاكم حاليا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات مصرية، كما تتم إعادة محاكمته في قضايا أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.