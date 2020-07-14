أطفال غزة يغرسون أشتال الزيتون لشهداء محاولة الانقلاب بتركيا

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365
شارك أطفال فلسطينيون بقطاع غزة، الثلاثاء، في غرس أشتال من الزيتون، تخليدا لأرواح شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، منتصف يوليو/ تموز 2016.
وجرى تنظيم الفعالية من قبل جمعية "طريق الحياة" التركية، حيث شارك فيها 30 طفلا من أبناء الشهداء الفلسطينيين، على يد الجيش الإسرائيلي.
وألصق المشاركون على كل شتلة، ورقة تحمل اسم شهيد تركي، من شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي نفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
وفي حديث للأناضول، قال مدير فرع الجمعية بغزة، ولاء أبو مصبح، للأناضول، إن "30 طفلا من أبناء الشهداء الفلسطينيين شاركوا في تخليذ أسماء وأرواح نحو 250 شهيدا تركيا".
وأضاف أبو مصبح، أن "الأطفال غرسوا شتلة لكل شهيد سقط في محاولة الانقلاب الفاشلة".
وأكد أن أشتال الزيتون تعبر عن "محبة أهل قطاع غزة، للشعب التركي، خاصة أهالي الشهداء"
يُذكر أن الجمعية التركية، تقدم خدماتها الإغاثية والإنسانية للفقراء والأيتام في قطاع غزة، منذ 2018.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من الولايات.
وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع نحو 250 شهيدًا وآلاف الجرحى.
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