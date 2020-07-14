أمين العاصمة المقدسة يُكرّم الدكتور خالد أبو حفاش

كرَّم معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه “اليوم” المستشار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد بن جمعان أبو حفاش، وذلك نظير إسهامه في تقديم دورة تطبيق استراتيجيات كايزن في بيئة العمل، الموجهة لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة بهدف نشر ثقافة الجودة وتحسين بيئة العمل في جميع الإدارات بالأمانة، إضافةً إلى التعريف بمبادئ ومفهوم إستراتيجيات “كايزن” وإرساء قواعد التشغيل في بيئة العمل والقضاء على الهدر ومكافحة الأخطاء ومنع حدوث المشكلات وتجنب تكراراها، من أجل تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والسلامة المهنية، حضر التكريم نيابة عن الدكتور خالد ابو حفاش ابنه عبدالعزيز أبو حفاش.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ الدورة التدريبية التي نظمتها الأمانة مسبقاً، شارك فيها عدد من منسوبي القطاعات الحكومية من خارج الأمانة، مشيداً بجهود الدكتور خالد أبو حفاش خلال الدورة وما قدمه من خبرات لتطوير مستوى الأداء، لافتاً إلى أن الدورة قد شهدت تفاعلًا كبيراً من الحضور حيث تم توزيع هدايا على المشاركين، إضافةً إلى منح شهادات للحضور.

من جانبه أوضح مدير إدارة الجودة خالد بن أحمد عبدالله أنَّ “كايزن” احدى أدوات الجودة الرشيقة وهي تقنية يابانية تهدف للتحسين المستمر وموجهة للقيادات العليا والأفراد على حد سواء، مشيراً إلى أنَّها تهتم بجميع عناصر موقع العمل وهي متميزة في كونها تخفض التكاليف فلا تعتمد على النفقات العالية كما أنها تركز على السلامة في جميع خطواتها، مؤكداً انها تعزز الاهداف الاستراتيجية للجودة والأهتمام بالكوادر وتطوير مهارات المنسوبين من خلال توفير التدريب والاعداد المناسب.