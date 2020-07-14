شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يدعو لشراء الأضاحي المستوردة.. 100% نسبة الوفر مقارنة بأسعار «البلدي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كعادة موسم الحج وعيد الأضحى، تشهد أسواق المملكة ارتفاع الطلب على الأضاحي والأغنام من المواطنين والمقيمين.
من جهته، نصح المختص في الشأن الاقتصادي د. سالم باعجاجة بضرورة الاستفادة من الأنواع الممتازة من الأغنام التي تستوردها المملكة من دول العالم نظرًا لجودتها وسعرها التنافسي.
وبحسب “الرياض”، قال “باعجاجة ” إن المواطنين أو المقيمين يبحثون عن أنواع معينة من الأضاحي مثل “النعيمي والحري” وغيرهما من الأغنام بالرغم من ارتفاع أسعارها، قد يصل سعر الذبيحة إلى 1500 ريال.
وأشار المختص “باعجاجة”: تردنا من دول مثل “السودان”، بأسعار تقل كثيراً عن أسعار النعيمي والحري وقيمتها تصل إلى 700 ريال أي بفارق كبير ونسبة وفر تصل إلى نحو 100 %، علماً بأن تلك السلالات من الأغنام تفي بالغرض، وطالب باعجاجة، المواطنين والمقيمين الشراء منها والتوفير على ميزانية رب الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مختص يدعو لشراء الأضاحي المستوردة.. 100% نسبة الوفر مقارنة بأسعار «البلدي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.