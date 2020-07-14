شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح كيفية إسقاط سيارة تالفة من سجلات منصة «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للمرور شروط إسقاط سيارة تالفة من على منصة “أبشر”.
وأشارت إدارة “المرور” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر”، إلى أنه لابد من تسديد المخالفات المرورية وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلات منصة أبشر.
وكان أحد المستفيدين استفسر عن امتلاكه سيارة تم إتلافها من سنوات ولا يوجد لديه لوحات ولا استمارة لها، ويريد إسقاطها من حسابه بمنصة أبشر.
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