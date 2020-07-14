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بشرى سارة من وزارة الصحة: تسجيل 7718 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

 

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 7718 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 40 حالة وفاة.

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الأرقام التراكمية لفيروس كورونا في المملكة:

إجمالي الإصابات: 237803 حالات

مجموع حالات التعافي: 177560 حالة

إجمالي الوفيات: 2283 حالة

 

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