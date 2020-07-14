شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من وزارة الصحة: تسجيل 7718 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 7718 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 40 حالة وفاة. Advertisements الأرقام التراكمية لفيروس كورونا في المملكة: إجمالي الإصابات: 237803 حالات مجموع حالات التعافي: 177560 حالة إجمالي الوفيات: 2283 حالة

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