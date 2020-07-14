شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: «كورونا» لا يزال نشطاً ونحذر من تداول معلومات عن انتهاء الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إنه لوحظ استمرار نشاط جائحة فيروس كورونا عالميًا وتضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.

وحذر متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي حول آخر المستجدات لفيروس كورونا، منتداول معلومات عن انتهاء كورونا، مشيراً إلى أن الفيروس لا يزال نشطاً حول العالم.

وأشار إلى أن المملكة تستخدم فحوصات دقيقة ولا مجال للتشكيك في مراكز الفحص، مشيراً إلى أن فحوصات كورونا في المملكة تجاوزت مليونين و٣٠٠ ألف فحص.