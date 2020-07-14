وكالة: صور أقمار صناعية جديدة تظهر بدء ملء خزان "سد النهضة"

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن "صورا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لخزان سد النهضة الإثيوبي تظهر أنه قد بدأ بالامتلاء"، مشيرة إلى أن تلك الصور جاءت في وقت انتهت فيه المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان دون التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، نشرت وكالة "رويترز"، صورا غير مسبوقة عبر الأقمار الصناعية تظهر "سد النهضة" الإثيوبي ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

© REUTERS / Maxar Technologies صور أقمار صناعية جديدة تظهر بدء ملء خزان "سد النهضة"

© REUTERS / Maxar Technologies Advertisements صور أقمار صناعية جديدة تظهر بدء ملء خزان "سد النهضة"

يأتي ذلك بعد ساعات من اختتام جولة المفاوضات التي باءت بالفشل بعد 11 يوما من مباحثات رعاها الاتحاد الأفريقي، بحضور وزراء المياه والري بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) والمُراقبين.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي، غدو أندرجاتشاو، علق على أنباء البدء الفعلي لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو/ تموز. وقال في تصريحات مع "العين الإخبارية" أمس الاثنين، إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر، وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة ما زالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريق. فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء الماضي، إنه "إذا لم تملأ إثيوبيا السد فسيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه".

وفي مصر يُنظَر إلى السد القائم على رافد النيل الأساسي بوصفه تهديدا بالتحكم في تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة في مصر تقريبا، أما في إثيوبيا، فيُنظر إلى ذلك السد، حال تشغيله بكامل طاقته، بوصفه المحطة الأكبر أفريقيًا لتوليد الكهرباء وتوفيرها لـ 65 مليون إثيوبي محرومين منها.