استشهاد طفلين وإصابة اثنين أخرين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف درعا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد طفلان وأصيب مدنيان بجروح، جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات الإرهابيين فى مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالى، اليوم الثلاثاء، أفاد مدير الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطنى الدكتور بسام الحريرى فى تصريح صحفى، بأن المستشفى استقبلت طفلين متوفيين إثر انفجار لغم فى مدينة الشيخ مسكين، وشخصين آخرين مصابين، وأوضاعهما الصحية مستقرة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد مدير الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطنى، أنه يتم تقديم العلاج الطبى اللازم لهما مضيفا إن الحصيلة أولية وقد يكون هناك مصابون آخرون لا يزالون فى مكان الانفجار.

وعمدت التنظيمات الإرهابية فى كل المناطق التى دخلت إليها، إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها، وغالبا ما تنفجر هذه المخلفات بالمدنيين، وتتسبب باستشهاد وإصابة العديد منهم ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

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و على صعيد أخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق، عن إحباط هجوم شنه مسلحون من منطقة إدلب شمال غربى سوريا بواسطة طائرتين مسيرتين على قاعدة حميميم.

وقال مدير مركز حميميم فى سوريا الفريق البحرى ألكسندر شيربيتسكى، فى بيان له أوردته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم،الأحد، إن الفصائل المسلحة غير الشرعية فى منطقة إدلب لخفض التصعيد تواصل محاولاتها لشن هجمات على قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.