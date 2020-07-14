شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: شفاء 3784 حالة مصابة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 50782 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3784 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد فى عموم البلاد، وقالت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن حالات الشفاء ارتفعت بشكل كبير لتسجل 3784 ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 50782 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: شفاء 3784 حالة مصابة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 50782 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.