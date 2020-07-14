شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فرنسى يدعو إلى فتح باب التحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الكاتب والباحث السياسي الفرنسي ماس سكارون جوزيف ممارسات إمارة قطر، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وذلك في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وأشار الكاتب الفرنسي أن المنصة القطرية كان يجب أن تلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في قطر بدلا من تحقيق عن العنصرية لمنصة AJ +، التابعة لمحطة الجزيرة والمتخصصة في تقديم محتوى رقمي يستهدف الشباب.

وكانت المنصة قد نشرت تحقيق عن العلاقات العاطفية وعلاقتها باللون البشرة ولماذا يعد الرغبة في الارتباط بشخص بناء على لون بشرته يعد شكل من أشكال العنصرية.

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وعلق الكاتب الفرنسي سكارون جوزيف على الفيديو بتغريدة كتب فيها: "ماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية؟".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقارير عدة انتقدت خلالها أوضاع حقوق الإنسان في قطر، وفقا لتقرير حرج للغاية أصدرته منظمة العفو الدولي في 2018، لا يزال العمال المهاجرون الذين يبنون ملاعب ومنشآت كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر يعانون من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان الشديدة على الرغم من الإصلاحات الحكومية الموعودة.

ولا تزال منظمة العفو الدولية تتابع عن كثب الأوضاع المتدهورة للعمال الأجانب في قطر حيث تعمل على توثيق إساءة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة واستغلالهم، والتي تصل في بعض الأحيان إلى العمل القسري والاتجار بالبشر، على نطاق واسع.