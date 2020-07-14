شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين في البلدة القديمة من القدس، وآخر من مخيم عايدة في بيت لحم، كما اعتقلت شابين من بلدة "برقين" على حاجز عسكري قرب "كفيرت" من بلدة الجديدة. وأشار النادي إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا وشقيقه من بلدة "حزما".

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