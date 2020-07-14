شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبرلمان الأوروبى: أردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية فى سورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب التشيكى فى البرلمان الأوروبى الدكتور إيفان دافيد، أن نظام رجب طيب أردوغان هو من حرض منذ البداية على الحرب الإرهابية التى تستهدف سوريا، وهو من يدعم التنظيمات الإرهابية الخطيرة فيها ومن بينها تنظيم "داعش".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، انتقد دافيد فى تصريح نشره على موقعه الإلكترونى، المواقف الأخيرة التى صدرت عن منسق السياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل فى أنقرة حول المهجرين السوريين، قائلا إن بوريل يتجاهل الحقائق وقد نسى متعمدا أن النظام التركى هو الذى تسبب بتهجير هؤلاء من بلادهم جراء دعمه التنظيمات الإرهابية فى إدلب وغيرها بما فيها "داعش" بالأسلحة والعتاد كما أنه هو من حرض على الحرب فى سوريا.

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وأشار إلى أن بوريل قد تعرض للانتقاد بشكل كبير فى البرلمان الأوروبى بعد عودته من أنقرة، وأن بعض النواب وصفوا ما قاموا به بأنه "خيانة" مماثلة لما قامت به فرنسا وبريطانيا بحق تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب العالمية الثانية حين ضحتا بها من أجل إرضاء النازية الألمانية.