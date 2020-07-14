شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبرلمان الأوروبى: أردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية فى سورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب التشيكى فى البرلمان الأوروبى الدكتور إيفان دافيد، أن نظام رجب طيب أردوغان هو من حرض منذ البداية على الحرب الإرهابية التى تستهدف سوريا، وهو من يدعم التنظيمات الإرهابية الخطيرة فيها ومن بينها تنظيم "داعش".
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، انتقد دافيد فى تصريح نشره على موقعه الإلكترونى، المواقف الأخيرة التى صدرت عن منسق السياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل فى أنقرة حول المهجرين السوريين، قائلا إن بوريل يتجاهل الحقائق وقد نسى متعمدا أن النظام التركى هو الذى تسبب بتهجير هؤلاء من بلادهم جراء دعمه التنظيمات الإرهابية فى إدلب وغيرها بما فيها "داعش" بالأسلحة والعتاد كما أنه هو من حرض على الحرب فى سوريا.
وأشار إلى أن بوريل قد تعرض للانتقاد بشكل كبير فى البرلمان الأوروبى بعد عودته من أنقرة، وأن بعض النواب وصفوا ما قاموا به بأنه "خيانة" مماثلة لما قامت به فرنسا وبريطانيا بحق تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب العالمية الثانية حين ضحتا بها من أجل إرضاء النازية الألمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب بالبرلمان الأوروبى: أردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية فى سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.