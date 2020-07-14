شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: فتح المجال أمام المستثمرين لتشغيل هذا النوع من المدارس بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن توجه الوزارة لإتاحة مدارس التربية الخاصة للاستثمار، وفق شروط وضوابط محددة بالتنسيق مع شركاء التعليم من الوزارات المعنية.

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وبحسب صحيفة “مكة”، أشار وزير التعليم خلال رعايته لورشة عمل الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي، إلى أن إتاحة مدارس التربية الخاصة لجذب المستثمرين، يمكن أن تتم مع إمكانية القدرة على توفير الإيواء لهم كمدارس داخلية إضافة إلى إعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية منها والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والدفاع.

وبحسب وكيلة الوزارة للتعليم الأهلي الدكتورة مها السليمان، فإن وزير التعليم قد وجه بالأولوية في منح المدارس المخلاة للمستثمرين في مجال التربية الخاصة.

وكان وزير التعليم قد أكد أن الوزارة تقدم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز جوانب الاستثمار في التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس والاكاديميات العالمية وفق أعلى معايير الجودة، مضيفًا أن الوزارة هي المرجع لإصدار التراخيص والاستشارات في التعليم العالمي والأجنبي بدلًا من إدارات التعليم في المناطق، وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي؛ بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم.