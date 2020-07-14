انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 28 سنتا ليبلغ 43.62 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 28 سنتا ليبلغ 43.62 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 43.90 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام مزيج برنت جلسة التداول أمس منخفضة 52 سنتا لتسجل عند التسوية 42.72 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا لتبلغ عند التسوية 41.10 دولار للبرميل.
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