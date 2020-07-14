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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير بريطاني من موجة ثانية لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
حذرت السلطات البريطانية من موجة جديدة من فيروس كورونا قد تتسبب في وفاة أكثر من 120 ألف شخص في بريطانيا خاصة في بدايات الشتاء المقبل.
وقالت السلطات الصحية البريطانية إن المرض في فترته الحالية دخل مرحلة النشاط المؤجل، ومن المتوقع أن ينشط مع نهاية فصل الصيف، ليتصاعد في فصل الشتاء، وقد يكون الأخطر.
من جهته، قال باترك فالانس، المستشار الطبي الملكي، إن التوقعات بجانب التجارب تؤكد أن الفيروس يتفاعل مع المحيط بشكل ديناميكي، ومن الممكن أن يعاود نشاطه وقوته بعد مرحلة سبات ليست طويلة لذلك يجب الحذر.
ووضعت السلطات البريطانية قوانين صارمة للحد من الفيروس، وسيتحتم على البريطانيين ابتداء من الـ24 من شهر يوليو الجاري ارتداء الأقنعة في القطارات والأسواق والمحال التجارية، وسيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 100 جنيه استرليني على المخالفين.
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