موعد جديد لإطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، الثلاثاء، تأجيل إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى المريخ إلى موعد لاحق.



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وجاء الإعلان بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، على أن يتم تأجيل المهمة إلى يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020 بتوقيت الإمارات.

وتقرر أن يكون الإطلاق صباح الجمعة 17 يوليو في تمام الساعة: 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت جرينتش)، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وكان من المقرر إطلاق المسبار الإماراتي في الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، في رحلة تمثل أول مهمة بين الكواكب لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمنطقة العربية، ويهدف إلى تزويد المجتمع العلمي العالمي ببيانات جديدة، وسيحلق المسبار حول المريخ بطريقة لم يتم إجراؤها من قبل.