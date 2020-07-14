وفاة مؤسس "سكايب" بمرض غامض عن عمر يناهز 48 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

توفي رجل الأعمال الإستوني والمستثمر والمبرمج، الذي كان أحد مؤسسي موقع خدمة Skype الشهير، تيوفو أنوس،الأحد عن عمر يناهز 48 عاما.



ووفقًا لـ News.err.ee، فإن سبب وفاة رجل الأعمال كان "مرضا غير معروف". ومع ذلك، بناء على طلب الأسرة، لم يتم تقديم تفاصيل أسباب الوفاة.

وقد بدأ نجاح أنوس بتدشين Skype مع أصدقائه الثلاثة، بعد ذلك، شارك بنشاط كمستثمر في العديد من المشاريع التجارية.

Advertisements

في أغسطس/آب الماضي، نمت قيمة أصول Ambient Sound Investments (ASI)، وهي شركة استثمارية من مؤسسي Skype الاستونيين المشاركين، بنسبة 17.5% على أساس سنوي إلى 131 مليون يورو.

في عام 2010، حصل أنوس على وسام النجمة البيضاء من الدرجة الخامسة من قبل رئيس استونيا.

وأعلنت أسرة رجل الأعمال الإستوني والمستثمر والمبرمج، وفق، قناة روسيا اليوم،أن الجنازة للمقربين فقط.