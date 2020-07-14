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19 دولة تشارك في النسخة 12 من بطولة المحاربين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق النسخة الـ12 من بطولة «محاربي الإمارات» يوم 31 يوليو الجاري بصالة «جوجيتسو آرينا» في العاصمة أبوظبي خلال حدث سيكون الأكبر في تاريخ البطولة حتى الآن.
وأسوةً بالنسخة الـ11 التي أقيمت 12 يونيو الماضي تحت إجراءات صحية مشددة في ظل جائحة العالمية، ستقام النسخة الجديدة من البطولة بدون جماهير، وسيخضع كافة المشاركين فيها من مقاتلين ومدربين وإداريين وفنيين إلى 3 فحوص كوفيد 19 منفصلة بالإضافة إلى قضاء فترة عزل صحي قبل المشاركة في الحدث للتأكد من خلو جميع المشاركين من الفيروس.
وأكد فؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، حرصهم في اللجنة المنظمة على الإجراءات الصحية وسلامة جميع المشاركين بالتماشي مع تعليمات الحكومة بشأن جائحة كورونا، وقال: «نحن ماضون في تجهيزاتنا لإقامة البطولة في موعدها المعلن، ما لم تستجد ظروف أخرى، وتعد البطولة امتداداً لنجاحات عاصمتنا الحبيبة أبوظبي في استضافة البطولات الكبرى بمجال الألعاب القتالية في الجوجيتسو ومحاربي الإمارات وبطولة يو اف سي التي تقام هذه الأيام في أبوظبي للمرة الرابعة، لذلك باتت أبوظبي داعمة رئيسية لهذا النوع من الرياضات وجاذبةً لنجوم اللعبة في العالم».
وسيشارك 24 مقاتلاً من نخبة أبطال اللعبة في النسخة الـ12 لبطولة محاربي الإمارات، من 19 دولة متاحة في ظل الظروف الصحية الحالية التي تجتاح العالم، وإننا نعمل بكل جد من أجل اتخاذ كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتنظيمية، ليأتي الحدث امتداداً للنجاحات السابقة للبطولة وفي قيمة أبوظبي وريادتها في المنطقة.

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