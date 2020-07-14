رأس الخيمة العقارية: تسليم فيلات ماربيا في النصف الأول 2021

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن وصول نسبة الأعمال الإنشائية إلى 26% في مشروعها السكني «فيلات ماربيا، الواقع في جزيرة الحياة ضمن مشروع ميناء العرب في رأس الخيمة، حيث من المتوقع تسليمه في النصف الأول من العام 2021.

تتكون «فيلات ماربيا» من 205 وحدات سكنية تتميز بتصاميم عصرية وإطلالة على الواجهة المائية، وتجمع الفلل ما بين عناصر التصميم المعماري التقليدي والمعاصر، وتتيح مجموعة واسعة من فلل مكونة من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف نوم. ويمكن للقاطنين الاستفادة من العديد من المرافق الحيوية التي تضم حوض سباحة، وصالة ألعاب رياضية، وحدائق تحتوي على مناطق جلوس مريحة، ومنطقة لعب للأطفال.

قال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة رأس الخيمة: إن التقدم المحقق في عمليات الإنشاء في مشروع فيلات ماربيا أصبح ملموساً، ويتمثل هدفنا في إنجاز مشروع متميّز من حيث المرافق والخدمات التي يقدمها. ونحنُ بصدد الانتهاء من فيلات العرض التي ستتيح للمستثمرين والسكان المرتقبين استكشاف ما يقدمه مشروع ميناء العرب كوجهة للحياة العصرية.

وأوضح القاضي أن المشروع يلقى إقبالاً ملحوظاً لاسيما الفلل المطلة على البحر مباشرة لما تتمتع به من فخامة في التصميم والمساحات التي تعكس حرص الشركة على دمج أرقى معايير الهندسة المعمارية مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الراغبين في تملك المنازل ومراعاة الخصوصية والحياة العائلية.