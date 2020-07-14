9.5 مليار درهم تجارة دبي وإيطاليا في النصف الأول

سجل التبادل التجاري بين دبي وإيطاليا 9.5 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري، منها 8 مليارات درهم واردات و667 مليون درهم صادرات و739 مليون درهم إعادة تصدير.

وعقد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، لقاء عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، مع مارسيلو مينينا المدير العام للجمارك الإيطالية لمناقشة التعاون المشترك وأفضل الممارسات المتبعة للحماية من وباء كورونا، مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم سلسلة الإمداد في إطار رؤية الدائرة لتكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً في دعم التجارة المشروعة.

وأكد أحمد محبوب خلال اللقاء أن جمارك دبي تمكنت بفضل قدراتها التقنية المتطورة من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الذكية والتسهيلات الجمركية للمتعاملين، حيث سارت الأعمال على النحو المعتاد دون أي عوائق تذكر وعلى مدار الساعة، مع النجاح المميز الذي تحقق في تطبيق نظام العمل عن بعد لموظفي الدائرة في مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا.

واستعرض مارسيلو مينينا، تجربة الجمارك الإيطالية في تسهيل دخول الأدوية الطبية والأقنعة وأجهزة التنفس إلى إيطاليا، والمحافظة على استمرارية تدفقها إلى السوق المحلي، مشيراً إلى أن الجمارك الإيطالية لعبت دوراً رئيسياً في توريد هذه المعدات الطبية لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا. كما أنه قد تم تعليق تحصيل الرسوم الجمركية لفترة لاحقة على البضائع الواردة كأحد أهم المحفزات الاقتصادية لدعم التجارة وتخفيف الأعباء المالية على التجارة.

وأثنى المدير العام للجمارك الإيطالية على الإجراءات التي اتخذتها جمارك دبي لضمان استمرارية الأعمال ودعم وتحفيز التجارة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم ككل، وعبر عن شكره وامتنانه لجمارك دبي على التسهيلات التي تقدمها لحركة البضائع العابرة أو المصدرة من دبي إلى إيطاليا مشيداً بدور إمارة دبي كمركز عالمي رئيسي لحركة التجارة الدولية وحركة المسافرين.

وأثنى المدير العام للجمارك الإيطالية على جهود التعاون والتنسيق ما بين الدولتين مثمناً ما تم من مناقشات ومباحثات بشأن مسودة اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك من أجل تبادل المعلومات الاستخباراتية بصورة رسمية ومنتظمة ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في السلع الممنوعة وكذلك مراقبة الأشخاص الطبيعيين وتتبع المسافرين، طالباً الاستمرار في المباحثات من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية للاتفاقية، وبالتالي التمهيد لاعتمادها وتوقيعها في أقرب فرصة ممكنة لما سوف تحققه من فوائد للجانبين.

وفي ختام اللقاء وجه المدير العام لجمارك دبي الدعوة لنظيره الإيطالي للحضور والمشاركة في المؤتمر، والمعرض العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد الذي ستنظمه جمارك دبي بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة من 15-17 فبراير 2021.