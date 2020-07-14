الاتحاد العربي للريشة الطائرة ينظم محاضرة «مفردات التحكيم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل الاتحاد العربي للريشة الطائرة تقديم ورش العمل والمحاضرات عبر منصته الافتراضية التعليمية، بإقامة ورشة بعنوان «مفردات التحكيم الخاصة بلعبة الريشة الطائرة» والتي ستجرى الخميس المقبل عبر تطبيق زووم، وسيحاضر في ورشة العمل المهندس باسل النوباني الحكم الدولي والآسيوي، والكابتن السابق لمنتخب الأردن وبطل العرب سابقاً الحاصل على عدة شهادات من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة في التدريب.

ويدعو الاتحاد العربي للريشة الطائرة كافة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل وتدوين بياناتهم في استمارة (google forme) التي سيقوم الاتحاد العربي للريشة بنشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي على العنوان التالي: Arab Badminton Federation كما سيتم بث المحاضرة على الهواء مباشرة عبر الفيس بوك.

وسيحصل المشارك على شهادة مشاركة شريطة أن يتواجد عبر (برنامج zoom) لمدة ساعة وربع كحد أدنى.

وتأتي تلك المحاضرات في إطار جهود الاتحاد العربي للريشة الطائرة لاستغلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا (كوفيد -19) لإقامة سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تستهدف الارتقاء بالكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية بما يسهم في تطوير قدرات كافة منتسبي اللعبة في الوطن العربي.