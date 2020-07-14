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بايش يجدد تعاقده مع الجوية العراقي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قرر لاعب منتخب العراق الأول وفريق القوة الجوية لكرة القدم إبراهيم بايش تجديد تعاقده مع فريقه بشكل رسمي.
وقد تم توقيع العقد الرسمي بين إدارة القوة الجوية واللاعب إبراهيم بايش ليتواجد مع الفريق للموسم الثالث على التوالي.
وكان بايش أعلن في وقت سابق وجود مفاوضات مع نادي الزمالك المصري لغرض الاحتراف معه، إلا أن تلك المفاوضات لم يكتب لها النجاح ما دفعه لتجديد تعاقده مع القوة الجوية العراقي.
يذكر أن بايش هو أحد لاعبي المنتخب العراقي الأول ويعد من الطاقات الشابة التي يتوقع لها الظهور في المشاركات المقبلة.

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