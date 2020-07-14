شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر قراراً بتعيين عيسى هلال رئيساً للمجلس الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2020، بشأن تعيين رئيس لمجلس الشارقة الرياضـي.

يقضي المرسوم الأميري أن يُعيّن عيسى علي هلال بن زاهـر الحزامـي، رئيساً لمجلس الشارقة الرياضي بدرجة رئيس دائرة.

كما يصدر مرسوم أميري لاحق بتشكيل مجلس الشارقة الرياضي في دورته الجديدة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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