شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تؤكد أهمية سلامة إطارات المركبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”
دشن اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي، نائب القائد العام، والعميد د. محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية، والعميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، الحملة الرئيسية (صيف مروري آمن) التي أطلقتها وزارة الداخلية، والحملة الفرعية المنبثقة منها (سلامة مركبتك تعني سلامتك)، والتي تستمر 3 أشهر.
وأوضح قائد شرطة رأس الخيمة أن الهدف من الحملة توعية السائقين بأهمية الصيانة الدورية للمركبة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بسلامة الإطارات، خاصة خلال أشهر الصيف، لارتفاع درجات الحرارة، التي تؤثر سلباً في سلامة الإطارات، ما يحتم فحصها بصورة دورية مستمرة، وتغيير المنتهية بأخرى جديدة.
وحذر العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، من مخاطر عدم صيانة المركبة واستخدام الإطارات التالفة ومنتهية الصلاحية، لتفادي حوادث انفجار الإطارات، التي تزيد خلال هذا الفصل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حركة التنقل بين المدن، لاسيما خلال العُطلات.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة رأس الخيمة تؤكد أهمية سلامة إطارات المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.