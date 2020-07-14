شرطة رأس الخيمة تؤكد أهمية سلامة إطارات المركبات



دشن اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي، نائب القائد العام، والعميد د. محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية، والعميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، الحملة الرئيسية (صيف مروري آمن) التي أطلقتها وزارة الداخلية، والحملة الفرعية المنبثقة منها (سلامة مركبتك تعني سلامتك)، والتي تستمر 3 أشهر.

وأوضح قائد شرطة رأس الخيمة أن الهدف من الحملة توعية السائقين بأهمية الصيانة الدورية للمركبة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بسلامة الإطارات، خاصة خلال أشهر الصيف، لارتفاع درجات الحرارة، التي تؤثر سلباً في سلامة الإطارات، ما يحتم فحصها بصورة دورية مستمرة، وتغيير المنتهية بأخرى جديدة.

وحذر العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، من مخاطر عدم صيانة المركبة واستخدام الإطارات التالفة ومنتهية الصلاحية، لتفادي حوادث انفجار الإطارات، التي تزيد خلال هذا الفصل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حركة التنقل بين المدن، لاسيما خلال العُطلات.