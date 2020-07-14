15500 معاملة ينجزها قطاع الجنسية بإقامة دبي خلال 6 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجز قطاع الجنسية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي 15 ألفاً و500 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 12 ألفاً و656 معاملة إصدار وتجديد جوازات السفر الخاصة لمواطني الدولة بواقع 3 آلاف و209 معاملات عبر التطبيق الذكي لإقامة دبي.وبلغ عدد معاملات إصدار خلاصات قيد للمواطنين 552 معاملة و2200 معاملة إضافة المواليد الجدد في خلاصة قيد المواطنين، كما بلغ عدد معاملات مركز إسعاد المتعاملين في مستشفى لطيفة 92 معاملة.وقال اللواء أحمد المهيري، مساعد المدير العام لقطاع الهوية والجنسية إن التطبيق الذكي أتاح للمتعاملين إتمام معاملاتهم الخاصة دون الحاجة لزيارة مقر الإدارة أو المراكز التابعة لها ولاسيما مع الوضع الراهن إثر تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة لذلك استمرت إقامة دبي في تقديم خدماتها إلكترونياً حرصاً على سلامة موظفيها ومتعامليها.وأكد أن إقامة دبي تعمل على مدار الساعة لتطوير خدماتها وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية لتقديم خدمات متميزة تسعد المتعامل وتلبي طموحات الحكومة الرشيدة في تعزيز كفاءة العمل الحكومي.. مثنياً على جهود موظفي قطاع الجنسية في تسهيل إجراءات المواطنين وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وبزمن إنجاز قياسي في المعاملات.

(وام )