دعوات لتوظيف الثورة الرابعة في الرعاية الصحية

دعا اثنان من كبار الخبراء العالميين في قطاع السلامة والأمن وتقنية المعلومات إلى ضرورة توظيف الابتكار على نطاق أوسع في قطاع الرعاية الصحية، لاسيما وأن التقنيات والأدوات التي اضطررنا إلى استخدامها للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد كانت موجودة ومتاحة قبل انتشار الوباء، إلا أنه لم يتم استخدامها إلا بعد انتشاره وتعمق آثاره السلبية على حركة الاقتصاد العالمي.

وأشار الخبيران، خلال مشاركتهما في جلسة النقاش الثالثة من سلسلة الحوارات الافتراضية التي تنظمها «القمة العالمية للصناعة والتصنيع2020»، إلى ضرورة توظيف التقنيات الرقمية بشكل أوسع وأسرع في قطاع الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية الحيوية لتعزيز جاهزية المجتمعات للتصدي لأزمات مماثلة في المستقبل، أو لمواجهة الموجة الثانية المتوقعة من وباء كورونا.

ودعا برناردو ماريانو، كبير مسؤولي نظم المعلومات ومدير إدارة الصحة الرقمية والابتكار في منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز جاهزية المجتمعات للتعامل مع الأزمات، مشدداً على ضرورة وضع بروتوكولات ناجحة لتعزيز الرعاية الصحية في أماكن العمل، لافتاً إلى أن الابتكار عنصر أساسي ومهم في إيجاد الحلول للتحديات الناجمة عن الوباء.

وقال ماريانو: «تتسابق الدول اليوم لإيجاد لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة إنتاج اللقاح للتأكد من وصوله إلى العالم بأسره. لذا أرى أن نبذل جهوداً أكبر لدعم الابتكار في مختلف المستويات والمجالات».

بدوره، شدد ريتشارد كليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «لويدز ريجستر»، على ضرورة استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات للارتقاء بالمجتمعات الإنسانية ولجعل العالم أكثر أماناً، ودعم الأبحاث والدراسات التي من شأنها توقع المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة لضمان تطبيقها الآمن، مشيراً إلى أن إحدى الدراسات التي عقدتها مؤسسة «لويدز ريجيستر» توقعت أن يصل حجم السوق الخاص بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الأمن والسلامة إلى 863 مليار دولار بحلول عام 2023.

وقال كليج: «نستطيع من خلال تطوير فهم أوسع وأعمق للتحديات التي تواجهنا من اتخاذ إجراءات أكثر نجاحاً وفعالية. ومع التطور السريع للتطبيقات الرقمية ستزيد حاجتنا إلى آليات تمكننا من مشاركة البيانات الضخمة التي ستوفر لنا فرصة لدعم الدراسات الوبائية وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث عن أنماط مشتركة في البيانات التي نجمعها. ولا شك في أن التعامل مع الوباء يشكل تحدياً عالمياً يتطلب حلولاً دولية قائمة على التعاون».

ويرى «ماريانو» أنه وبالرغم من ضرورة توفير الأدوات التي تمكننا من مواجهة فيروس كورونا، إلا أن تركيزنا يجب أن ينصب على إيجاد طرق للقيام بفحص طبي سريع تحضيراً للموجة الثانية المحتملة من الوباء.

ويعتقد «ماريانو» أن علينا تطوير اختبارات سريعة تكون متوفرة للجميع ويمكن الحصول عليها بسهولة.

وقال: «يمكن أن تكون الاختبارات السريعة متاحة في كل مكان وللعاملين في جميع القطاعات وفي أي شركة - للتأكد من تتبع أي شخص مصاب بسرعة، وبالتالي احتواء العدوى بفعالية وأعتقد أن على القطاعين العام والخاص الاستثمار بقوة في دعم الابتكارات التي تساعد في القيام باختبارات سريعة وتوفيرها على نطاق واسع. ولن يؤثر ذلك في قطاع السياحة فحسب، بل في كل القطاعات».

وفي تعليقه على توجه بعض الدول لاستخدام «جوازات السفر المناعية»، حذر «ماريانو» بأن هذا التوجه سيضع المزيد من الضغوط على الأنظمة الصحية لإنشاء واختبار جواز السفر الجديد، ويرى أن من الأسهل توفير الاختبارات السريعة في كل مكان.

وقال: إذا طلبنا من المستشفيات تتبع حالات عدوى فيروس كورونا، فسيضيف ذلك عبئاً على الأنظمة الصحية المثقلة أصلا بالأعباء.

وعقدت الجلسة الافتراضية، تحت عنوان«المخاطر الصناعية وإجراءات السلامة في حقبة ما بعد فيروس كورونا»، وتعتبر الجلسة النقاشية الثالثة ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية التي تقام بشكل أسبوعي تمهيداً لانطلاق المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يومي 4 و5 سبتمبر/ أيلول المقبل.