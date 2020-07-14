«كهرباء» وبلدية الشارقة توقعان أول مذكرة تفاهم رقمية

وقعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة «سيوا» أول مذكرة تفاهم رقمية على مستوى الإمارة مع بلدية الشارقة بشأن الربط الإلكتروني بينهما في مجال عقود الإيجار، سواءً الجديدة أو التجديد وبراءة الذمة، تهدف إلى تبادل البيانات والوثائق وإنجاز المعاملات ذات الاهتمام المشترك بسرعة وبطريقة سهلة ومبسطة، وتكون انعكاساً للرقي والتحضر الذي تشهده إمارة الشارقة وتعزيزاً للشراكة المؤسسية، وإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعال، ما يسهم في الاستفادة القصوى من الكفاءات الإدارية والتقنية المتاحة لكل طرف، وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين والمجتمع.

وقع المذكرة رئيس الهيئة الدكتور المهندس راشد الليم، وثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية الشارقة بحضور الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس لجنة التحول الرقمي بالشارقة.

وأكد الليم أن هذا التعاون الاستراتيجي بين الهيئة وبلدية الشارقة يترجم الحرص على تطوير آليات العمل ومواكبة التطور التقني في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من أجل الارتقاء بها، في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التعاون بين كافة الجهات الحكومية لتقديم خدمات مشتركة وتسهيل تبادل المعلومات بما يخدم صناعة القرار.

ومن جانبه قال الشيخ فاهم القاسمي: «تعكس مذكرة التفاهم حرص مؤسسات الإمارة وهيئاتها الحكومية على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للأفراد، عبر تحويلها إلى النمط الإلكتروني الذي يسهل الإجراءات ويقلص الوقت ويحد من هدر الموارد».

وأكد الطريفي أن الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية رقمية، حيث تجسد التعاون الوثيق بين البلدية وهيئة الكهرباء وجميع الدوائر الحكومية الأخرى لتعزيز منظومة التحول الرقمي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات لجميع القاطنين والزوار في الإمارة الباسمة وفق أرقى المستويات وبجودة عالية تحت مظلة حكومة الشارقة خصوصاً الرقمية.