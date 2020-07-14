شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يتلقى برقية تعزية من رئيس أرمينيا في وفاة أحمد بن سلطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية من أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية من أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان. (وام)

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