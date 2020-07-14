الخارجية الأمريكية: بومبيو بحث مع نظيره الروسي مسألة أفغانستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير مايك بومبيو، بحث مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الوضع في أفغانستان الاثنين، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن روسيا قدمت أموالاً لمتشددين لقتل أمريكيين في أفغانستان.

وهونت إدارة ترامب من التقارير قائلة: إن الوكالات الأمريكية لم تؤكد المعلومات المخابراتية التي تقول إن روسيا ربما دفعت أموالاً لحركة طالبان الأفغانية لتقتل جنوداً أمريكيين، ونفت روسيا هذه المزاعم، وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قالت بعد تلقيها إفادة من مسؤولين بالمخابرات الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر، إن واشنطن يجب أن تفرض عقوبات على قطاعي المخابرات والدفاع في روسيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن بومبيو أثار أيضاً خلال اتصاله مع لافروف قضية أمن الانتخابات حيث تستعد الولايات المتحدة لانتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، كان المسؤولون الأمريكيون أثاروا مخاوف من أن روسيا قد تتدخل في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى هذا العام بعد أن كشف تحقيق أجراه المحقق الخاص، روبرت مولر، أن روسيا نفذت حملة اختراق ودعاية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.