بتوجيهات الشيخة فاطمة ..الاتحاد النسائي يطلق مبادرة «سقيا الماء»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بدأ الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مبادرة «سقيا الماء.. فاطمة بنت مبارك» التي تستهدف 10 آلاف عامل نظافة ومزارع في حدائق وكورنيش أبوظبي.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن هذه المبادرة - التي بدأت منذ عام 2016 وتستمر ثلاثة أشهر «يوليو وأغسطس وسبتمبر» - تهدف إلى التخفيف من وطأة حرارة الصيف على الذين يؤدون أعمالهم تحت أشعة الشمس الحارقة خلال فترة الصيف متفانين في عملهم بهدف الحفاظ على المظهر العام للمدينة.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تعميق شعور العاملين بالولاء والانتماء للوطن والتفاني في خدمته وإشاعة روح التعاون والألفة داخل مجتمع الإمارات وترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل والتراحم الاجتماعي.. لافتة إلى أنه يتم من خلال المبادرة توزيع المياه والعصائر على العاملين في ظروف مناخية صيفية حارة ومظلات للحماية من الشمس.

وقد دأبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل الإنساني على طرح مثل هذه المبادرات لخدمة القضايا الإنسانية على المستويين المحلي والعالمي وتقديم الدعم المتواصل لكل العاملين في الدولة ومساعدة المحتاجين في شتى بقاع العالم.

(وام)