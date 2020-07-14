901 مليار درهم قيمة الرواتب المحولة عبر نظام حماية الأجور خلال 4 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة الرواتب المحولة بواسطة نظام حماية الأجور نحو 901 مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك بحسب ما يظهره تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي لعام 2019.وكان المصرف المركزي قام بتشغيل نظام حماية الأجور خلال عام 2009، حيث تم من خلاله توفير وسيلة آمنة وفعالة لتحويل أجور الموظفين في الوقت المحدد وهو نظام متاح للبنوك ومحلات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.ومن أهم إيجابيات النظام توفير الوقت والجهد في طريقة دفع الأجور وذلك بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية الموظف وذلك علاوة على دوره الكبير في ضمان دفع الأجور بانتظام.ويتضح من خلال الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في قيمة الرواتب المحولة من خلال النظام ما يعكس مدى فاعلية النظام الذي أسهم في زيادة الثقة بين جميع أطراف العمل.وخلال عام 2019 بلغت قيمة الرواتب المحولة من خلال نظام حماية الأجور نحو 240 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.9% تقريبا مقارنة مع 231 مليار درهم في عام 2018.وكانت قيمة الرواتب التي جرى تحويلها من خلال النظام بلغت 219 مليار درهم خلال عام 2017 بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي مقارنة مع 211 مليار درهم في عام 2016.يشار إلى أن نظام الحماية يمنح صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص المصرف المركزي للاشتراك في هذه الخدمة، حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الرواتب إلى «نظام حماية الأجور» فور استلامها، ليقوم النظام بإرسال بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونياً للمصرف المركزي الذي يقوم بتدقيقها قبل الإيعاز للجهة المعنية بصرفها.

(وام)