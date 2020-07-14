مصر عن موقف السودان من سد النهضة: دولة ذات سيادة ولها مصالح

وأشار المتحدث باسم الوزارة في مقابلة مع "العربية"، أنه من الصعب حل خلافات 9 سنوات حول سد النهضة في 15 يوما.
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وقال السباعي إنه من المفترض أن ترفع الآن التقارير حول سد النهضة للقيادات السياسية.
وفيما يخص موقف الخرطوم من الأزمة، أوضح المتحدث المصري أن السودان دولة ذات سيادة ولها مصالح تسعى إلى تحقيقها.
وفي إشارة إلى إثيوبيا، قال السباعي إن البعض ليس لديه إرادة سياسية لحل أزمة سد النهضة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال إن مصر تسير وفقا للتعهد الذي صدر في مكتب الاتحاد (الأفريقي) بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، ونتوقع من كافة الأطراف احترام هذه التعهدات.
وأضاف في تصريحات إعلامية: "ستكون هناك فرصة للرؤساء أن يتداولوا في الأمر خلال الاجتماع القادم ويقرروا ما يراه كل منهم مناسبا في إطار الخطوة القادمة".
وقال: "الجانب السوداني طرف أصيل في المفاوضات له مصالح خاصة به ومصالح مشتركة معنا".
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