مصر عن موقف السودان من سد النهضة: دولة ذات سيادة ولها مصالح

وأشار المتحدث باسم الوزارة في مقابلة مع "العربية"، أنه من الصعب حل خلافات 9 سنوات حول سد النهضة في 15 يوما.

© AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS

وقال السباعي إنه من المفترض أن ترفع الآن التقارير حول سد النهضة للقيادات السياسية.

وفيما يخص موقف الخرطوم من الأزمة، أوضح المتحدث المصري أن السودان دولة ذات سيادة ولها مصالح تسعى إلى تحقيقها.

وفي إشارة إلى إثيوبيا، قال السباعي إن البعض ليس لديه إرادة سياسية لحل أزمة سد النهضة.

Advertisements

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال إن مصر تسير وفقا للتعهد الذي صدر في مكتب الاتحاد (الأفريقي) بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، ونتوقع من كافة الأطراف احترام هذه التعهدات.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "ستكون هناك فرصة للرؤساء أن يتداولوا في الأمر خلال الاجتماع القادم ويقرروا ما يراه كل منهم مناسبا في إطار الخطوة القادمة".

وقال: "الجانب السوداني طرف أصيل في المفاوضات له مصالح خاصة به ومصالح مشتركة معنا".