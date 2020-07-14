دياب يوجه اتهامات لأحزاب ومسؤولين لبنانيين بشأن عرقلة العمل الحكومي

وقال دياب في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، "لدينا تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة".

وأضاف دياب قائلا: "تعرضت لضغوط كثيرة لكي أغير الأدوات على قاعدة أننا لا نستطيع العمل بعدة غيرنا. أنا مصرّ على أن هذه عدّة الدولة وليست عدّة قوى سياسية ولا أشخاص".

وتساءل دياب "هل يعقل أن هناك مسؤولاً سياسيًا عنده ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان في هذه الظروف؟ هل يعقل أن هناك مسؤولاً حزبيًا كل همه أن يعرقل أي مساعدة؟ هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية. ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل".

وأقرت الحكومة اللبنانية في جلستها العادية، اليوم الثلاثاء، ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية.