دياب: الاتصالات مع أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم تشهد تطورا إيجابيا

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وأضاف دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، في قصر بعبدا: "كل هذا نتحمله وأكثر لكن للأسف البعض ذهب بعيداً جدا بهذا السلوك، عندما يحاول هؤلاء الناس عرقلة أي مساعدة للبنان​، ماذا يفعلون؟".

وتابع قائلاً: "تعرفون أن ​الاتصالات​ مع أشقائنا في العراق و​الكويت​ وقطر، ومع أصدقائنا في ​العالم​، تشهد تطوراً إيجابياً ومشجّعاً لمساعدة لبنان".

وسأل رئيس الحكومة: "أيعقل هناك مسؤول سياسي عنده ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ أيعقل أن هناك مسؤول حزبي كل همه أن يعرقل أي مساعدة؟ هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية. ما سمعناه من أشقائنا في ​الدول العربية​ عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل فعلاً".

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وكشف أن هناك عدة تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة، "تعرضت لضغوط كثيرة لكي أغير"العدة"، على قاعدة أننا لا نستطيع العمل بـ"عدّة" غيرنا، أنا مصر على أن هذه "عدّة" ​الدولة​ وليس "عدة" قوى سياسية ولا "عدة" أشخاص".

وأقرت الحكومة اللبنانية في جلستها العادية، اليوم الثلاثاء، ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتبحث الحكومة ببرنامج الطوارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، عرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة القائمة العمل ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي القائم على صحة المجتمعات المحيطة، مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للأعوام 1997 إلى العام 2003 ضمنا، وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها إلى مجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، وعلى مشروع مرسوم بإحالته إلى مجلس النواب، عرض وزارة المال لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية، اقتراح قانون يرمي إلى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج، بالاضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.